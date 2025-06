Donald Trump ecco perché vuole riconquistare il fortino di Harvard. E se il suo approccio fosse ispirato alle strategie di Antonio Gramsci? Potrebbe sembrare un'idea audace, ma analizzare questo parallelismo apre uno squarcio affascinante sul conflitto tra l’ex presidente e una delle università più prestigiose al mondo. Tutto è iniziato ad aprile, quando l’amministrazione Trump ha inviato una lettera all’ateneo,... Se vuoi scoprire come questa storia sveli le dinamiche del potere e della cultura, continua a leggere.

E se Donald Trump si stesse ispirando ad Antonio Gramsci? Sì, immaginiamo che questa domanda possa avervi fatto sobbalzare dalla sedia. Tuttavia, più che di una provocazione, potrebbe trattarsi di una curiosa verità. E, per capirlo, dobbiamo guardare allo scontro in corso tra l’inquilino della Casa Bianca e la più nota università statunitense, Harvard. Tutto è iniziato ad aprile, quando l’amministrazione Trump ha inviato una lettera all’ateneo, chiedendo l’abolizione delle direttive su diversità e inclusione, nonché una linea dura di contrasto all’antisemitismo. Dopo pochi giorni, la Casa Bianca ha iniziato ad annunciare il congelamento di fondi ad Harvard: secondo il Guardian, a metà maggio, l’amministrazione americana era arrivata a bloccare un totale di 2,65 miliardi di dollari in sovvenzioni all’ateneo. 🔗 Leggi su Panorama.it