Don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali | chiuse le indagini si va verso il processo

Le indagini nei confronti di don Samuele Marelli, accusato di gravissimi reati che coinvolgono minori, si sono concluse e si avvicinano ora alla fase processuale. La notizia ha suscitato grande scalpore e preoccupazione nella comunità , sottolineando l'importanza di un’indagine rigorosa e trasparente. Ora, il passo successivo sarà il processo, che sancirà l’eventuale verità in un procedimento rispettoso delle norme e dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Si sono chiuse le indagini nei confronti del 49enne don Samuele Marelli, finito sotto inchiesta da parte della procura di Monza per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori, con particolare riferimento agli ultimi anni nei quali ha prestato servizio come responsabile della pastorale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali: chiuse le indagini, si va verso il processo

