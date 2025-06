Domenica a Le Bandie gara di velocità Interregionale Nord Est e Trofeo CONI Kayak e paracanoa

Domenica 15 giugno, il Lago delle Bandie si trasformerà in un palcoscenico di adrenalina e passione con la Gara di Velocità Interregionale Nordest – Trofeo CONI. Un appuntamento imperdibile che riunisce atleti di kayak e paracanoa pronti a sfidarsi in emozionanti battaglie sull’acqua, in uno scenario incantevole. Preparati a vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’agonismo, dove ogni lancio sarà un’emozione da ricordare. La manifestazione promette di regalare spettacolo e…

Gara di velocità Interregionale Nord Est – Trofeo CONI Kayak e paracanoa - Organizzato da Canoa Club Sile Treviso Valevole come campionato Regionale Veneto. Lago Le Bandie, Lovadina di Spresiano 15 giugno 2025, gare dalle ore 9 - una delle competi Vai su Facebook

