Dodo Juve il rinnovo con la Fiorentina è in bilico ma… La concorrenza aumenta | anche il Barcellona sul terzino! La posizione dei bianconeri

Dodo Juve, il rinnovo con la Fiorentina pende da un filo e il suo futuro si fa sempre più incerto. Mentre la concorrenza aumenta, anche il Barcellona si inserisce nella corsa al terzino brasiliano classe ’98, complicando i piani dei bianconeri. La situazione si fa calda: la Juve dovrà agire in fretta per assicurarsi le sue prestazioni o prepararsi a un duello internazionale. Ma quali saranno le prossime mosse?

Dodo Juve, il rinnovo con la Fiorentina è in bilico: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino accostato ai bianconeri. Il futuro di Dodo resta incerto. Il terzino brasiliano classe '98 ha da tempo ricevuto una proposta di rinnovo da parte della Fiorentina, ma la risposta tarda ad arrivare e questo potrebbe interessare anche al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli estimatori non mancano. Sul terzino c'è il forte interesse del Barcellona ma anche il Milan monitora con attenzione l'evolversi della vicenda.

