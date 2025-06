Documentazione ok semaforo verde della Covisoc L' Arezzo è iscritto alla serie C

Con grande entusiasmo, l’Arezzo annuncia ufficialmente la propria iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 2025/2026. Dopo aver brillantemente superato tutti gli adempimenti richiesti dalla Lega Pro e dalla Covisoc, la società conferma il suo impegno e la passione dei propri tifosi. La documentazione è stata approvata, il semaforo verde è acceso: ora si riparte con ancora più determinazione verso nuove sfide e successi.

E' ufficiale, l'Arezzo è iscritto al prossimo campionato di serie C. La società ha comunicato di aver ottenuto la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 20252026, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla Lega Pro e dalla Covisoc.

