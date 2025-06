Djokovic | Per giocare negli USA mio padre si rivolse ai criminali Poi arrivarono gli inseguimenti

La storia di Novak Djokovic è ricca di avventure e colpi di scena. Quando il sogno di giocare negli USA sembrava irraggiungibile, il padre del campione si affidò a persone poco raccomandabili, dando il via a un’insolita e rischiosa vicenda. Un racconto emozionante che svela il coraggio e la determinazione di una famiglia pronta a tutto per il talento di Nole. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa epica avventura.

Il padre di Djokovic si rivolse agli usurai per portarlo negli USA. La storia da brividi raccontata da Nole.

