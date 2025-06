District Fashion Party otto firme toscane pronte a brillare per una buona causa

Un evento imperdibile che unisce moda, solidarietà e stile: il District Fashion Party si prepara a illuminare Firenze con otto firme toscane pronte a fare la differenza. La serata, all'insegna di eleganza e generosità, culminerà in una spettacolare passerella che vedrà soci Lions e Leo uniti per una causa nobile. Una notte di glamour e cuore, dove ogni passo di moda contribuirà a sostenere chi ha bisogno.

Firenze, 14 giugno 2025 – Domani sera, alla vigilia di Pitti Uomo, l’Hotel 500 di Campi Bisenzio accenderà i riflettori sul District Fashion Party, gran galà conclusivo dell’annata lionistica 2024-25 del Distretto 108 La Toscana: dalle 19.30 aperitivi in giardino, cena conviviale e, dalle 21, una passerella open-air dove soci Lions e Leo sfileranno accanto a modelli professionisti per raccogliere fondi destinati al Banco Alimentare con il sostegno della LCIF; in scena otto firme che raccontano l’Italia del guardaroba contemporaneo in tutta la sua varietà. Talita Florence Wear, nata dal coraggio visionario di Simona e sviluppata tra laboratorio toscano e onde del Tirreno, porta costumi da bagno pensati per ogni taglia e per ogni tono di pelle, caratterizzati da stampe vitaminiche che trasformano il tessuto in una cartolina di vacanza permanente: l’idea non è solo “bello in spiaggia” ma “sicuro e inclusivo”, con elastici che non segnano e cuciture sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - District Fashion Party, otto firme toscane pronte a brillare per una buona causa

In questa notizia si parla di: district - fashion - party - otto

District Fashion Party, la notte glamour dedicata ai successi Lions 2024-2025 - Firenze si prepara a brillare con il “District Fashion Party”, un evento che non solo celebra i successi dei Lions toscani, ma si inserisce perfettamente nel vivo della moda internazionale.

Hai organizzato la tua festa nel nostro locale? Ora puoi portarla sui social in grande stile! Con il nostro Pacchetto Social Party ricevi: 10 FOTO... Vai su Facebook

District Fashion Party, otto firme toscane pronte a brillare per una buona causa; Party Like a Deejay 2025; District Fashion Party, la notte glamour dedicata ai successi Lions 2024-2025.

District Fashion Party, otto firme toscane pronte a brillare per una buona causa - Domani sera l’Hotel 500 di Campi Bisenzio ospiterà moda, musica e solidarietà, sotto l’egida del Distretto dei Lions della Toscana ... Si legge su msn.com

District Fashion Party, la notte glamour dedicata ai successi Lions 2024-2025 - Domenica 15 giugno sfilata, musica e solidarietà all’Hotel 500 di Campi Bisenzio: Lions e Leo in passerella con otto brand per sostenere il Banco Alimentare ... Lo riporta msn.com

Huge free party and fashion show taking over Toronto's Distillery District this week - The Fashion Week opening party, a collaboration between Fashion Week and Distillery District stalwart Gotstyle, will take over the historic district and many of its retailers with open- Si legge su blogto.com