Disparità inaccettabili tra lavoratori di diverse province lunedì 16 sciopero del settore Servizi sicurezza in Puglia

Lunedì 16 giugno, il settore dei servizi di sicurezza in Puglia si fermerà, con uno sciopero regionale indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Un gesto forte per rivendicare un contratto integrativo di settore equo e uniforme, in risposta alle disparità inaccettabili tra lavoratori di diverse province. Dopo mesi di tentativi e trattative, questa mobilitazione mira a ribadire diritti e dignità di chi lavora nel comparto della vigilanza armata e dei servizi di sicurezza.

Lunedì 16 giugno l’intero comparto della vigilanza armata e dei servizi di sicurezza in Puglia incrocerà le braccia per lo sciopero regionale indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, a sostegno della richiesta di un contratto integrativo regionale di settore: "Dopo mesi di tentativi. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Disparità inaccettabili tra lavoratori di diverse province", lunedì 16 sciopero del settore Servizi sicurezza in Puglia

In questa notizia si parla di: sciopero - lunedì - settore - servizi

Colleferro, operai Avio nuovamente in piazza per protestare. Lunedì 9 previste anche 8 ore di sciopero generale - Gli operai dell'Avio di Colleferro tornano a scendere in piazza, determinati a far sentire la propria voce dopo settimane di silenzio forzato.

Lunedì 16 giugno c'è sciopero dei treni: previste ripercussioni sul servizio regionale, suburbano e per Malpensa Vai su Facebook

Disparità inaccettabili tra lavoratori di diverse province, lunedì 16 sciopero del settore Servizi sicurezza in Puglia; Lunedì 24 febbraio 2025 - Sciopero Nazionale Autoferrotranvieri di 24 ore - Il comunicato di Atma; AVM/Actv informa: adesione allo sciopero nazionale proclamato per lunedì 24 febbraio.