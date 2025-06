Disney compra fox | chi è il vero vincitore dopo sei anni

Dopo sei anni di attese, il vero vincitore è senza dubbio Disney, che con l’acquisizione di 20th Century Fox ha rivoluzionato il settore dell’intrattenimento. Questa mossa strategica ha spalancato le porte a un universo di franchise iconici, rafforzando la sua leadership nel mercato globale. Ma chi uscirà più rafforzato da questa rivoluzione? La risposta risiede nelle nuove dinamiche che plasmeranno il cinema e la televisione degli anni a venire.

La recente acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney ha rappresentato uno dei più grandi accordi nel settore dell’intrattenimento, con effetti significativi sul panorama cinematografico e televisivo. Questa operazione, conclusa ufficialmente nel marzo 2019, ha permesso a Disney di ottenere il controllo su un vasto patrimonio di franchise e librerie cinematografiche, ampliando notevolmente la propria presenza nel mondo dell’audiovisivo. l’effetto sull’universo cinematografico e televisivo. le performance delle principali franchise post-acquisizione. Tra i successi più evidenti si annovera il franchise Avatar, che ha raggiunto un record di incassi globali con “Avatar: The Way of Water”, totalizzando oltre 2,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it