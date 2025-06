Discoteca analcolica per i ragazzi sulla spiaggia di Ponente

L'estate a Cesenatico si anima con il nuovo opening party della discoteca analcolica per i giovani sulla spiaggia di Ponente! Le serate del Bagno Belvedere tornano a essere il punto di riferimento per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, offrendo un divertimento sano, sicuro e senza alcol. Dopo il grande successo delle passate estati, questa iniziativa si conferma come la scelta ideale per vivere momenti indimenticabili in totale sicurezza, contro ogni rischio e preoccupazione.

Con l'opening party di questa sera, ripartono i "martedì" del Bagno Belvedere, le feste serali vietate ai maggiori e soprattutto senza alcol, che offrono, sulla spiaggia di Cesenatico Ponente, un divertimento "sano e pulito" ai giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Dopo il grande successo delle precedenti estati, anche quest'anno la spiaggia della famiglia Bandieri ripropone il suo format all'insegna del " divertimento sicuro ", contro la cultura dello sballo, le risse delle baby-gang e le serate alcoliche che, a volte, finiscono con degli strascichi brutti per i giovani e le loro famiglie.

