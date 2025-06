Disabilità la svolta amara Niente scarpe ortopediche | Le norme sono cambiate

In un mondo in cui le norme cambiano rapidamente, molte famiglie si trovano a dover affrontare sfide impreviste, come nel caso di Giuseppina, madre di David. La recente modifica normativa che vieta la prescrizione di scarpe ortopediche di serie rappresenta un cambio di rotta che può sembrare amaro, ma apre anche a nuove riflessioni sul diritto all’assistenza personalizzata. Scopriamo insieme cosa significa questa svolta e come affrontarla al meglio.

"Buongiorno gentilissima, come d’accordi invio in allegato il decreto ministeriale in vigore dal 5 febbraio 2025 in Lombardia. Come previsto dal Dpcm del 2017 le scarpe di serie non sono più prescrivibili". A ricevere questa mail è stata Giuseppina, madre di David, un bambino di 14 anni con gravissima disabilità . Ad inviargliela, due giorni fa, è stata l’assistente amministrativa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) alla quale fanno riferimento lei e suo figlio. Il senso di quelle righe, tra decreti non adeguatamente indicati ed esplicitati, è semplice: da febbraio il servizio sanitario regionale, sulla scorta di quanto deciso a livello nazionale, ha smesso di assicurare gratuitamente le scarpe ortopediche ai minori e agli adulti con disabilità , anche a quelli con gravissima disabilità come David. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disabilità , la svolta amara. Niente scarpe ortopediche: "Le norme sono cambiate"

In questa notizia si parla di: disabilità - scarpe - sono - svolta

Sport e solidarietà sono stati gli ingredienti della giornata di domenica 25 maggio, quando a Cocquio Trevisago si è svolta la 20esima edizione di Camminiamo Insieme, una kermesse podisitica adatta a tutti (bambini, adulti, persone con disabilità ) che val Vai su Facebook

Disabilità , la svolta amara. Niente scarpe ortopediche: Le norme sono cambiate; Adaptive clothing: fari accesi sulla svolta inclusiva nel mondo della moda; Legge 104, svolta storica: più diritti ai familiari con una sentenza rivoluzionaria.