Diretta Rai Sport Sabato 14 Giugno 2025 Europei Calcio Under 21 Slovacchia - ITALIA Scherma Genova

Preparati a un weekend ricco di emozioni con la programmazione sportiva della Rai! Sabato 14 giugno 2025, non perderai le dirette degli Europei Under 21 di calcio, con la sfida tra Slovacchia e Italia, e l’appuntamento con la scherma a Genova. Tutto il meglio dello sport nazionale e internazionale, in diretta su Rai, Rai Sport HD e altri canali. L’azione e l’adrenalina sono assicurate: scopri cosa ti aspetta!

In vista del weekend, Sabato 14 Giugno 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diretta Rai Sport Sabato 14 Giugno 2025 Europei Calcio Under 21 Slovacchia - ITALIA, Scherma Genova

In questa notizia si parla di: sport - sabato - giugno - diretta

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Felice Tufano ospite, in diretta, sabato 7 giugno, ore 13.30, di Parliamo di Sport A tu per tu con Felice Tufano, ex tecnico di Sampdoria, Parma, Juventus, Sassuolo, Feralpi Salò, Torino La diretta, alla quale partecipa l’opinionista Michele Bortolini, è visibile sull Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Domenica 1 Giugno 2025 Ciclismo Giro d'Italia a Roma, Nuoto, Basket, MotoCross Vai su X

Diretta Rai Sport Sabato 14 Giugno 2025 Europei Calcio Under 21 Slovacchia - ITALIA, Scherma Genova; Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; US Open al via su Sky, tre azzurri al terzo Major della stagione.

Papa Leone XIV: in diretta su Tv2000 udienza giubilare e Messa per Giubileo Sport - Tv2000 trasmette in diretta gli eventi del weekend con Papa Leone XIV: sabato 14 giugno alle ore 10 l’Udienza Giubilare, e domenica ... Si legge su lopinionista.it

Europei di scherma a Genova da sabato 14 giugno: il programma e dove seguire le gare in tv - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Diretta Indiana Oklahoma City/ Streaming video tv: gara-4 con i Thunder al muro! (NBA Finals 2025, 14 giugno) - Diretta Indiana Oklahoma City streaming video tv: si gioca gara- Da ilsussidiario.net