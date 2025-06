DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di sabato 14 giugno LIVE

Benvenuti alla nostra diretta quotidiana sul calciomercato, in tempo reale, sabato 14 giugno. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità su trattative, acquisti e rumors riguardanti Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, la Nazionale e molto altro. Le squadre sono impegnate a chiudere affari importanti mentre le questioni ancora aperte promettono un’estate ricca di colpi di scena. La sessione di mercato è appena iniziata—e il meglio deve ancora arrivare!

Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. L'Inter pensa a Ederson in caso d'addio di Calhanoglu, con il brasiliano dell'Atalanta nei radar anche della Juventus.