Diploma ’Amici di Aisha’ Premio agli alunni di Turano

L'ultimo giorno di scuola si trasforma in una festa indimenticabile per gli studenti della classe V della De Amicis di Turano, che hanno ricevuto il prestigioso diploma degli 'Amici di Aisha', la mascotte simbolo di speranza e coraggio. Un attestato speciale che celebra non solo il percorso scolastico, ma anche i valori di solidarietĂ e altruismo. Questa esperienza ha arricchito i giovani con ricordi che dureranno per sempre, consolidando il loro spirito di comunitĂ e responsabilitĂ .

Ultimo giorno di scuola emozionante per gli alunni della classe V della ’De Amicis’ di Turano che hanno concluso la primaria conseguendo un diploma davvero speciale, quello di ’Amici di Aisha’, la scimmietta blu, mascotte dei piccoli pazienti di Monasterio. Nelle scorse settimane, in occasione della visita dell’Associazione Supereroi Ets all’Opa, la V della ’De Amicis’ ha partecipato a un laboratorio creativo sul coraggio e i giovani studenti hanno conosciuto da vicino le attivitĂ di cura e accoglienza del reparto pediatrico di Monasterio. Giovanissimi, ma sensibilizzati all’importanza della solidarietĂ e al valore dell’empatia, hanno deciso di impegnarsi in prima persona per sostenere l’Opa e aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie: hanno infatti organizzato, prima in piccoli gruppi e poi collettivamente, mercatini per la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diploma ’Amici di Aisha’. Premio agli alunni di Turano

