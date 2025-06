Dinamo basket Brindisi si dividono le strade con il general manager Dario Recchia

La Dinamo Basket Brindisi annuncia con gratitudine la separazione dal general manager Dario Recchia, un pilastro della società per nove stagioni. Entrato nel 2016, ha contribuito in modo determinante alla crescita e al successo del team, ricoprendo ruoli chiave e lasciando un’impronta indelebile. Con il suo entusiasmo e professionalità, Recchia ha scritto un capitolo importante nella storia biancoazzurra. Ora, il club è pronto a scrivere una nuova pagina, guardando avanti con ottimismo e determinazione.

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il general manager Dario Recchia che lascia la società dopo nove stagioni di attività. Entrato in Dinamo nel 2016, Recchia ha ricoperto nel tempo diversi incarichi dirigenziali, dal responsabile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Dinamo basket Brindisi, si dividono le strade con il general manager Dario Recchia

In questa notizia si parla di: dinamo - brindisi - recchia - basket

Weekend di festa per i nostri mini atleti impegnati nella grande manifestazione organizzata per il 2º anno consecutivo dalla ’ che si terrà a Brindisi presso il Parco Maniglio dalla mattina del sabato per poi proseguire anche Vai su Facebook

Dinamo basket Brindisi, si dividono le strade con il general manager Dario Recchia; Dinamo basket Brindisi, si dividono le strade con il general manager Dario Recchia; La Brain Dinamo Brindisi riparte da Dario Recchia: sarà ancora General Manager e nuovo Direttore Commerciale.

Basket: la Dinamo strapazza Brindisi e rivede i playoff - È una Dinamo inarrestabile quella che ieri sera al PalaSerradimigni ha surclassato Brindisi per 111- Secondo ansa.it

Basket: la Dinamo a Brindisi per rendere inattaccabile il quarto posto - le può consentire di fare 5/5 e quindi o raggiungere la Dinamo, o acciuffare il quinto posto e non sarebbe certo ... Segnala unionesarda.it

Basket: Dinamo sabato a Brindisi per il bis, torna Clemmons - Seconda sfida di campionato per la Dinamo Banco di Sardegna che sabato (ore 20) incontrerà in trasferta Brindisi cercando di bissare il successo ottenuto domenica scorsa all'esordio casalingo ... Come scrive ansa.it