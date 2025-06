Dilemmi su Rai 3 | intervista a gianrico carofiglio sul potere della parola contro la violenza

La terza puntata di “Dilemmi” su Rai 3 si apre a un tema cruciale: il potere delle parole contro la violenza. Con la sua esperienza di ex magistrato e scrittore, Gianrico Carofiglio invita a riscoprire il valore del dialogo civile, come strumento di trasformazione e prevenzione. Un progetto televisivo che si propone di abbattere le barriere della polemica e di promuovere una cultura del rispetto. La terza...

gianrico carofiglio e il nuovo format televisivo “dilemmi” su rai 3. In un contesto mediatico spesso dominato da scontri e conflitti, si affaccia un progetto che mira a promuovere il dialogo civile e il rispetto reciproco. Il noto scrittore e ex magistrato gianrico carofiglio presenta “Dilemmi”, un programma in onda su Rai 3 che si propone di invertire la tendenza alla polarizzazione, favorendo confronti costruttivi e riflessivi. La terza edizione del format, trasmessa dal 15 giugno alle ore 23, si distingue per l’approccio innovativo volto a stimolare discussioni civili su temi di grande attualità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dilemmi su Rai 3: intervista a gianrico carofiglio sul potere della parola contro la violenza

