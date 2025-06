Diffida di Aliotto al Comune Marchionna | Iniziativa quantomeno stravagante

L'iniziativa di Aliotto di diffidare il Comune di Brindisi, coinvolgendo anche i consiglieri comunali, ha acceso un vivace dibattito in città. Il sindaco Marchionna definisce l'atto "quantomeno stravagante", suscitando curiosità e interrogativi sulla reale motivazione dietro questa mossa. È un episodio che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle dinamiche politico-amministrative locali, lasciando aperti diversi scenari e riflessioni sulla trasparenza e le strategie istituzionali.

BRINDISI - “Quantomeno stravagante”. Così il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, definisce l'atto di diffida indirizzato da Aliotto al Comune di Brindisi, consiglieri comunali inclusi. La società, tramite una nota inviata nei giorni scorsi, ha chiesto all'amministrazione di pronunciarsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Diffida di Aliotto al Comune, Marchionna: “Iniziativa quantomeno stravagante”

In questa notizia si parla di: diffida - aliotto - comune - marchionna

Diffida da Aliotto: "Tentativo maldestro di condizionare il consiglio comunale" - Diffidiamo con fermezza l'alleato che ha tentato, in modo maldestro e discutibile, di influenzare il consiglio comunale di Brindisi.

Diffida di Aliotto al Comune, Marchionna: 'Iniziativa quantomeno stravagante'; Diffida di Aliotto al Comune, Marchionna: “Iniziativa quantomeno stravagante”; Ristoranti e svago nei pressi del Brin Park, parte la diffida: “Decidete entro 30 giorni”.

Diffida di Aliotto al Comune, Marchionna: “Iniziativa quantomeno stravagante” - Le dichiarazioni del primo cittadino sulla richiesta, da parte della società, a decidere entro 30 giorni sulla modifica di destinazione d'uso dell'area nei pressi del Brin Park ... Si legge su brindisireport.it

Ristoranti e svago nei pressi del Brin Park, parte la diffida: “Decidete entro 30 giorni” - Dopo il ritiro della proposta di delibera dal consiglio comunale dello scorso 27 maggio, Aliotto Srl mette fretta all'amministrazione comunale: "Ogni ritardo ingiustificato è foriero di danni" ... Si legge su brindisireport.it

Oggiano contro la diffida Aliotto: “Un atto che interferisce con la programmazione politica della città” - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. Come scrive brindisilibera.it