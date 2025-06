DifesaConte | riarmo Paesi Nato e Ue follia Picerno non rappresenta Pd

In un panorama politico in fermento, le posizioni sul riarmo e l'aumento della spesa militare in Europa continuano a suscitare dibattiti accesi. La vicepresidente Pd dell'Europarlamento, Pina Picerno, si esprime favorevolmente, ma chiarisce che non rappresenta la linea ufficiale del partito. La questione si intreccia con le tensioni tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, alimentando un confronto acceso sulla sicurezza e il ruolo strategico dell’Europa. È fondamentale capire come queste dinamiche influenzeranno il futuro dell’Unione Europea.

Roma, 14 giu. (askanews) – La vicepresidente Pd dell’Europarlamento Pina Picerno favorevole al riarmo dei Paesi Ue e all’innalzamento al 5% della spesa per la difesa militare sul tavolo del vertice Nato di fine mese “è’ solo un singolo esponente” e quella “non è la posizione dell’intero Pd”. Dunque “il Movimento 5 stelle non fa scintille con il Pd”. Lo ha precisato nel corso di un incontro stampa a Salerno, il presidente M5s Giuseppe Conte “In Europa – ha scandito- la nostra posizione è molto chiara: è contro il riarmo, è contro la follia di arrivare al 5% per quanto riguarda gli investimenti per le spese militari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

