difesa spesa e strategia il nuovo corso della nato secondo volpi

Nel dibattito che si sta aprendo in vista del vertice Nato di fine giugno, le cifre sembrano dominare la scena: 2%, 3,5%, fino al 5% del Pil. Obiettivi ambiziosi, in parte condivisi, in parte subìti. L’Italia, come molti altri partner europei, ha chiesto tempo: dieci anni, almeno, per trasformare un aumento quantitativo in una vera trasformazione qualitativa delle sue capacità difensive. Ma la vera domanda è se, in un mondo che cambia ogni sei mesi, abbia senso pensare la difesa dei prossimi dieci anni con gli strumenti (e le metriche) del passato. È evidente che una base economica solida sia necessaria per ogni sistema difensivo credibile. 🔗 Leggi su Formiche.net