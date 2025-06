Difesa Roma ostacoli per Lukumi e Balerdi | Goglichidze buona pista

Se sulla sinistra è sfida con i soliti nomi, il resto della difesa di Roma si sta preparando a un rilancio, puntando su ostacoli solidi per Lukumi e Balerdi, e una buona pista in vista delle prossime mosse. Con Gasperini al timone, la strategia sarà quella di una squadra intensa, aggressiva e pronta a imporre il proprio ritmo. La speranza è di vedere presto volti nuovi che rafforzino il progetto giallorosso, rendendo ancora più competitiva questa rinata formazione.

Il mister c'è, uno di livello assoluto come Gasperini, e non resta dunque che consegnargli una Roma nelle sue corde, adatta ad un gioco fatto di intensità, aggressività ed imposizione delle proprie idee. A fine campionato Ranieri aveva escluso una rivoluzione della squadra, ma certo è che la rosa giallorossa subirà non pochi fisiologici cambiamenti, e la speranza è di accogliere nuovi volti di spicco e qualità. Se sulla sinistra è sfida col Milan per De Cuyper, individuato come sostituto di un Angelino promesso sposo dell'Al Hilal, la difesa ha immediato bisogno di nuova linfa. Hummels e Nelsson hanno già salutato, N'Dicka è osservato speciale di mezza Premier League e il primo obiettivo di mercato, quel Kossounou che Gasperini avrebbe volentieri riaccolto anche nella capitale, ha ufficializzato la sua permanenza nell'Atalanta (affare da 20 milioni).

