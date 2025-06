Difende la fidanzata lite al bar | giovane di 23 anni accoltellato

Una scena che ha dell’incredibile a Lido Adriano: un giovane di 23 anni, intervenuto per difendere la fidanzata durante una lite tra adolescenti, si è trovato coinvolto in una tragedia improvvisa. La sua reazione immediata e coraggiosa ha messo in discussione il confine tra difesa e follia, lasciando la comunità sgomenta. Un gesto di grande valore che ci ricorda quanto il coraggio possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Ravenna, 14 giugno 2025 – Forse un apprezzamento pesante, forse addirittura un insulto rivolto a una ragazza di 19 anni. Ne è nata una discussione accesa, ma tutto sembrava essere finito lì. Poi, la follia: un coltello che compare dal nulla, tre fendenti menati con forza in rapida successione, un ragazzo, il fidanzato della 19enne, in gravi condizioni. Nella canicola del dopo pranzo a Lido Adriano è scoppiato l’inferno. Piazza Vivaldi, pieno centro. Nell’ambulanza, gli operatori del 118 hanno a lungo stabilizzato il giovane ferito - un 23enne di origine macedone - prima di trasferirlo in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena dove è poi stato ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Difende la fidanzata, lite al bar: giovane di 23 anni accoltellato

