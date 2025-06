Dietro la guerra fra Israele e Iran c' è anche lo scontro Usa-Cina Così Trump ha colto l’occasione

In un mondo in cui i conflitti si intrecciano e le tensioni globali si intensificano, il recente scontro tra Israele e Iran ha scatenato ripercussioni che coinvolgono anche gli Stati Uniti e la Cina. Donald Trump ha colto l’occasione per riaffermare la presenza americana in Medio Oriente, mentre le potenze mondiali si preparano a fronteggiare una nuova complessità geopolitica. La crisi potrebbe segnare un punto di svolta: scopriamo cosa si cela dietro questa escalation.

Roma, 14 giugno 2025 – Israele vede nell’ Iran la principale minaccia al suo diritto a esistere. Gli Stati Uniti sono il principale partner dello Stato ebraico e, di fatto, il principale garante della sua esistenza, anche se non esattamente pacifica. Il presidente USA, Donald Trump, ha detto che Washington era stata avvertita dell’ attacco di due notti fa, ma che non ha partecipato. Ieri sera, però, quando Tel Aviv è stata bombardata a tappeto da droni e missili iranian i, l’America ha contribuito alla difesa del territorio israeliano. epa12016428 US President Donald J. Trump (C) greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) as he arrives for a meeting at the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 07 April 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dietro la guerra fra Israele e Iran c'è (anche) lo scontro Usa-Cina. Così Trump ha colto l’occasione

