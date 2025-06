Dies Natalis a piazza San Sisto da luglio in occasione del Giubileo

In occasione dell’anno giubilare, Viterbo si rinnova con un evento unico: l’esposizione anticipata della Macchina di Santa Rosa, “Dies Natalis”, in piazza San Sisto. Un’opportunità speciale per vivere da vicino la magia e la tradizione di questa incredibile manifestazione, antica e ricca di emozioni. Un’occasione imperdibile per cittadini e visitatori di avvicinarsi alla spiritualità e alla cultura di Viterbo, rafforzando il legame tra fede e comunità.

