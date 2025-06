Dieci docenti vanno in pensione festa e commozione al Diaz di Caserta

Una giornata di emozioni e ricordi indelebili, celebrata tra sorrisi, lacrime di commozione e affetto sincero. Al liceo Armando Diaz di Caserta, il saluto a dieci docenti che iniziano un nuovo capitolo della loro vita, lasciando un’eredità educativa e umana che resterà nel cuore di studenti e colleghi. Un momento speciale che segna non solo la fine di un percorso, ma anche l’inizio di nuove avventure.

Ultimo giorno di scuola con festa al liceo Armando Diaz di Caserta. Dieci professori vanno in pensione: Stefania Modestino, Cesare Giudicianni, Emma Faraldo, Enzo Majorano, Giuseppe Della Corte, Giuseppe De Vito, Michela Ioime, Orsola Papaccio, Nicoletta Archiapatti e Manuela Vanella.

