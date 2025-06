Dida | Felice se rimane Maignan Con Allegri ci sarà un Milan importante

Nelson Dida, ex portiere e icona del Milan, si è recentemente espresso su un momento cruciale per il club. Con entusiasmo, ha commentato la stabilità di Maignan sotto la guida di Allegri, sottolineando come questa combinazione possa riportare il Milan ai vertici. La sua visione ottimista apre uno scenario promettente: un Milan forte e competitivo, pronto a scrivere nuove pagine di successi.

Intervistato a Sportitalia, Nelson Dida ha parlato del Milan, della situazione di Mike Maignan e dell'arrivo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dida: “Felice se rimane Maignan. Con Allegri ci sarà un Milan importante”

