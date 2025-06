Diciannovenne arrestato per detenzione di stupefacente

Un diciannovenne italiano è stato arrestato a Bologna per detenzione di sostanze stupefacenti, in seguito a segnalazioni di spaccio in piazza della Pace. L’intervento tempestivo della polizia ha portato all’arresto, evidenziando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza cittadina. Restate sintonizzati su BolognaToday per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda e altri dettagli sul fenomeno dello spaccio in città.

Un diciannovenne italiano è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente dalla polizia di Bologna. Gli agenti sono intervenuti in piazza della Pace in seguito a diverse segnalazioni per spaccio.

