Dialetto comicità e caffè letterari Prende forma la stagione teatrale

Presentata in conferenza stampa al teatro di Caldarola, dalla compagnia Valenti (che lo gestisce) e dal sindaco Giuseppe Fabbroni, la stagione 2025-2026. Conferme e novità per grandi e piccini, senza svelare ancora i titoli in cartellone. "Questo è un luogo di comunità per tutto il territorio", esordiscono i promotori. Da luglio un sito dedicato, e il logo realizzato da Francesco Facciolli, regista e direttore artistico. La stagione decollerà il 18 ottobre con la 14esima edizione di Dialettiamoci, promossa insieme agli altri quattro paesi vicini (Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona); proseguirà fino al 14 dicembre con una giornata conclusiva dedicata ai giovani: un concorso a cui parteciperanno gli studenti delle scuole del territorio componendo testi o sonetti in dialetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dialetto, comicità e caffè letterari. Prende forma la stagione teatrale

