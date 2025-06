Diagnosi e trattamento dell’emicrania Open Day al Policlinico di Foggia

Se soffri di emicrania o desideri saperne di più, non perdere l'Open Day al Policlinico di Foggia! Giovedì 19 giugno, dalle 9 alle 13, il Centro Cefalee offrirà un servizio di InfoPoint dedicato alla diagnosi e al trattamento di questa fastidiosa condizione. Prenota subito al numero 0881736474 e unisciti a noi per approfondire, riconoscere i sintomi e trovare la soluzione migliore per te. Conoscere è il primo passo verso il benessere!

È in programma giovedì 19 giugno, dalle 9 alle 13, al Policlinico di Foggia, l’iniziativa (H) Open Day Emicrania. Il Centro Cefalee erogherà un servizio di InfoPoint, a seguito di prenotazione telefonica al numero 0881736474, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del riconoscimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Diagnosi e trattamento dell’emicrania, Open Day al Policlinico di Foggia

