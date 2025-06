Di cosa hanno bisogno i sogni? Darma lo canta in Tutte le volte il nuovo brano già spopola sul web

Di cosa hanno bisogno i sogni? Darma lo canta in tutte le sue note, conquistando il web con il suo brano "Tutte le volte". Silvia Vasini, nota come Darma, torna con un singolo che incanta e ispira, disponibile su Spotify dal 13 giugno, proprio nel giorno del suo compleanno. La sua musica, piena di emozioni e autenticità, ci invita a riflettere sul potere dei sogni e sulla forza di credere in sé stessi. Perché i sogni meritano di essere ascoltati e viv

Silvia Vasini, conosciuta sulla scena musicale con il nome d’arte Darma, durante le scorse ore ha pubblicato il suo nuovo singolo. Si intitola “Tutte le volte” ed è disponibile sulla piattaforma di Spotify da venerdì 13 giugno, data che coincide con il suo compleanno. Cantautrice di origini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Di cosa hanno bisogno i sogni? Darma lo canta in “Tutte le volte”, il nuovo brano già spopola sul web

In questa notizia si parla di: darma - tutte - volte - cosa

Darma torna con Tutte le volte: il nuovo singolo dal 13 giugno su Spotify: Darma, alias Silvia Vasini, lancia il nuovo singolo prodotto da Gianluca Morelli: "Una canzone per invitare le persone a mostrarsi per ciò che si è" http://dlvr.it/TLDdq5 #BellariaIgeaMarin Vai su X

Di cosa hanno davvero bisogno i sogni? Darma, cantautrice bellariese dalla voce intensa e profonda, se lo chiede nel suo... Vai su Facebook

Con il nuovo singolo “Tutte le volte” Darma riparte dai sogni; Darma torna con Tutte le volte: il nuovo singolo dal 13 giugno su Spotify; Autodromo di Adria chiuso da 3 anni: c'è la svolta con l'accordo per la riapertura.

Con il nuovo singolo “Tutte le volte” Darma riparte dai sogni - Questa è la domanda che Darma si pone nel nuovo inedito intitolato “Tutte le volt ... Riporta newsrimini.it

’Tutte le volte’ è il nuovo singolo della cantante Darma - Darma, cantautrice bellariese dalla voce intensa e profonda, se lo chiede nel ... Si legge su msn.com