Deva Cassel | come l’eredità di Monica Bellucci e Vincent Cassel plasma il suo talento

Deva Cassel, giovane stella nascente nel mondo dello spettacolo, porta con sé un’eredità di talento e fascino tramandata da due icone come Monica Bellucci e Vincent Cassel. Cresciuta tra luci e ombre di una famiglia di artisti, il suo percorso promette di essere altrettanto brillante e ricco di sorprese. Scopri come questa eredità influenza la sua carriera e il suo stile unico, in un viaggio appassionante nella vita di Deva Cassel su Donne Magazine.

Dee in front row: da Deva Cassel e Beatrice Borromeo (incinta), le minerve in bianco alla sfilata Dior a Roma - Alla sfilata Dior Cruise 2026, svoltasi nella storica Villa Albani Torlonia di Roma, il bianco ha dominato la scena, simboleggiando un legame tra passato e presente.

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, ha raccontato in un'intervista alla rivista Gen V dei bei valori che le hanno trasmesso i genitori: «I miei genitori sono persone incredibili, mi hanno spinta a creare il mio mondo, a dipingerlo con i miei colori. Sono stata molt Vai su Facebook

Di lei Monica Bellucci dice: “Deva è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla” #DevaCassel #MonicaBellucci #VincentCassel Vai su X

