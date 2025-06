Detenuto di Regina Coeli evade dall'ospedale Santo Spirito durante una visita | era in attesa di giudizio

Una fuga improvvisa e sorprendente scuote le strade di Roma: un detenuto di Regina Coeli, in attesa di giudizio, riesce ad evadere dall’Ospedale Santo Spirito durante una visita. In un attimo, scompare tra la folla, dando il via a una caccia serrata. La città è in allerta: chi è l’uomo in fuga e quali sono i suoi prossimi passi? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

Gli è bastato un attimo per scappare via dall'ospedale Santo Spirito, il più vicino a Regina Coeli e per far perdere le sue tracce. Caccia al detenuto 45enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: detenuto - regina - coeli - ospedale

Detenuto 27enne trovato morto nel letto della cella a Regina Coeli, il garante del Lazio: “Non è un suicidio” - Tragedia nel carcere di Regina Coeli: un giovane detenuto di 27 anni viene trovato senza vita nel suo letto.

ROMA, CLAMOROSA EVASIONE DI UN DETENUTO MESAGNESE, RISTRETTO A REGINA COELI, DURANTE VISITA ALL’OSPEDALE SANTO SPIRITO - Vai su X

Detenuto evade dall'ospedale a Roma durante una visita medica; In ospedale per accertamenti: evade mesagnese detenuto a Regina Coeli; Detenuto di Regina Coeli evade dall’ospedale Santo Spirito.

Detenuto di Regina Coeli evade dall’ospedale Santo Spirito durante una visita: era in attesa di giudizio - Gli è bastato un attimo per scappare via dall'ospedale Santo Spirito, il più vicino a Regina Coeli e per far perdere le sue tracce ... Si legge su fanpage.it

Detenuto evade dall'ospedale Santo Spirito durante una visita medica. Caccia in tutta Roma (anche fuori). Era in attesa di giudizio - Avrebbe approfittato di un momento in cui si trovava da solo per allontanarsi dal nosocomio. Secondo roma.corriere.it

Carceri: Detenuto di Regina Coeli evade dall'ospedale Santo Spirito - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com