Detenuto 34enne morto dopo una caduta in carcere | si attende l' autopsia sul corpo

Una tragica caduta in carcere ha spezzato la vita di C.A., un giovane di soli 34 anni originario del Burkina Faso. Mentre si attende con trepidazione l'autopsia che chiarirà le cause di questa drammatica scomparsa, la comunità si stringe nel dolore e nella ricerca di risposte. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei diritti dei detenuti e delle condizioni di sicurezza nelle strutture penitenziarie.

Verrà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di C.A., il 34enne originario del Burkina Faso - in un primo momento era emerso che si trattasse di un cittadino bengalese - morto all'Ospedale Maggiore di Parma nella giornata di giovedì 12 giugno dopo il ricovero, in seguito ad una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Detenuto 34enne morto dopo una caduta in carcere: si attende l'autopsia sul corpo

