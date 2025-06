Detenute evase a Pontedecimo la protesta dei sindacati | Chi le ha ammesse al lavoro all' esterno?

Due detenute evase dal carcere di Pontedecimo alimentano le polemiche, sollevando interrogativi sulla gestione delle ammissioni al lavoro esterno. Le due donne, tra cui una croata di 39 anni con fine pena nel 2031, sono scomparse dopo il turno di lunedì scorso, spingendo le autorità a intensificare le ricerche. La situazione sta scatenando proteste dei sindacati, che chiedono chiarimenti sulle decisioni che hanno permesso questa fuga.

