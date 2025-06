desire il duetto tra robbie williams e laura pausini

Londra si prepara a vivere un momento indimenticabile, mentre Robbie Williams, ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, invita Laura Pausini a collaborare nel suo nuovo inno mondiale, “Desire”. Questa potente fusione di talento internazionale promette di diventare la colonna sonora dei Mondiali per Club, unendo due voci straordinarie in un duetto che farà vibrare il cuore dei fan di tutto il mondo. La musica, ancora una volta, unisce e emoziona.

LONDRA – Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, nel suo primo impegno ufficiale in questo ruolo globale, invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, “Desire”, che sarà presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per Club di domani a Miami. Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, “Desire” accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo. Le due superstar internazionali eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale della Coppa del Mondo per Club, il prossimo 13 luglio al Metlife Stadium di New Jersey, negli USA. 🔗 Leggi su Lopinionista.it