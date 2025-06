Dennis Quaid | Felice per l’elezione di Trump Da attore discriminato per le mie idee

Dennis Quaid, noto attore americano, esprime la sua gioia per l’elezione di Trump, sottolineando di essere stato discriminato nel mondo del cinema a causa delle sue idee politiche. Ospite al Festival di Taormina, Quaid ha condiviso le sfide affrontate, evidenziando un contrasto netto con le opinioni di colleghi come Martin Scorsese e Michael Douglas. La sua testimonianza apre un dibattito acceso sulla libertà di pensiero e le differenze culturali nel settore cinematografico. Continua a leggere.

Ospite al Festival di Taormina, l’attore Dennis Quaid ha parlato delle difficoltà incontrate nel mondo del cinema americano a causa delle sue convinzioni politiche. Una posizione, la sua, in netto contrasto con quelle recentemente espresse da Martin Scorsese e Michael Douglas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

