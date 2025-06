Denise Tantucci | Sono una secchiona e me ne vanto ma scrivo poesie

Denise Tantucci, 28 anni, è la brillante attrice e poeta che sfida i cliché. Secchiona orgogliosa, ama scrivere poesie da sempre e preferisce riflettere sulla filosofia piuttosto che cedere alle romanticherie. La sua risposta a chi le chiede se sia un angelo o un demone in amore? «Angelo, ovviamente». Scopriamo come questa personalità complessa affronta il mondo e il successo, tra saggezza e passione.

A ngelo o demone in amore? «Angelo, ovviamente». Denise Tantucci, 28 anni, non ha dubbi. Glielo domando perché: 1) L’attrice ha sempre dichiarato di non amare le commedie romantiche; 2) scrive poesie da quando era bambina (ma mai al partner); 3) è laureata in Fisica e piuttosto che discettare d’amore preferisce discutere di filosofia anche inimicandosi tutti. Tantucci è ora la protagonista di Leopardi & Co, in sala dal 17 luglio, con Jeremy Irvine ( War Horse, Mamma Mia! Ci risiamo ), Paolo Calabresi e Whoopi Goldberg, al suo primo film girato in Italia. La pellicola, in concorso al Taormina Film Fest (che chiude oggi), è una commedia che più romantica non si può, ma dall’happy end non per forza garantito. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Denise Tantucci: «Sono una secchiona e me ne vanto (ma scrivo poesie)»

