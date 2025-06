Denisa Ana e quante altre? Penelope Toscana | Le donne facciano rete tra sé

Denisa Ana e altre donne toscane come Penelope sono il cuore di una rete di solidarietà e supporto che non si ferma davanti alle sfide più difficili. Tra denunce, speranze e indagini, queste donne dimostrano che l’unione può fare la differenza nella ricerca di chi è scomparso. Sono loro a tenere viva la speranza, a mantenere viva la luce di chi non torna a casa.

Firenze, 14 giugno 2025 - “Noi siamo state coinvolte solo nella fase iniziale della ricerca di Denisa, dopo la denuncia di scomparsa da parte della madre che ci ha contattate. Poi tutto si è svolto a livello di investigazione della Procura di Prato”. Oggi anche Emanuela Zuccagnoli, presidente di Penelope Toscana, la delegazione locale dell’associazione nazionale che sostiene i familiari delle persone scomparse, segue attraverso i giornali l’evolversi del caso Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, le due donne rumene uccise e fatte a pezzi dal connazionale, reo confesso, Vasile Frumuzache. Anche se la scintilla è partita proprio da loro, che per prime hanno diffuso la foto della 30enne, quella che si scoprirà essere la seconda delle due escort assassinate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Denisa, Ana e quante altre? Penelope Toscana: "Le donne facciano rete tra sé"

