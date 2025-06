Dembelé | Luis Enrique ci dice che il calcio non è una guerra ma un gioco bisogna anche divertirsi

Se dovessi conservare una sola immagine della finale di Champions contro l’Inter, quella sarebbe la gioia autentica di Dembelé, che ci ricorda che il calcio, prima di tutto, è divertimento e passione. Luis Enrique ci insegna che, oltre alle strategie e ai trofei, l’essenza di questo sport risiede nel saperci emozionare e vivere ogni momento con entusiasmo. Perché, alla fine, il calcio è il nostro gioco preferito.

Ousmane Dembelé ha rilasciato un’intervista a France Football alla vigilia dell’inizio del Mondiale per club, in cui il Psg appare tra le squadre favorite alla vittoria. Inoltre, l’esterno francese è uno dei candidati a vincere quest’anno il Pallone d’oro. . Se dovessi conservare una sola immagine della finale di Champions contro l’Inter, quella che ricorderai tra trent’anni, quale sarebbe? Dembelé: « Ah, solo una è difficile! Ce ne sono due che mi hanno segnato. Marquinhos e Kimpembe in lacrime, che sono finalmente riusciti portare la coppa dalle grandi orecchie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it