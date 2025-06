Delitto Garlasco il padre di Andrea Sempio | Persecuzione vigliacca sono nudo a casa mia

In un contesto di tensione e incertezza, il padre di Andrea Sempio denuncia una persecuzione vigliacca, rivolta non solo alla sua famiglia ma anche ai Poggi. Le accuse infamanti e le insinuazioni stanno scuotendo la comunità di Garlasco, alimentando un clima di sospetto e dolore. La vicenda del delitto di Chiara Poggi si intreccia con queste dichiarazioni, evidenziando quanto possa essere difficile affrontare l'onda di rumor e diffamazioni che si abbattono su judizio e innocenza. Continua a leggere.

Il padre di Andrea Sempio, l'uomo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, parla di una "persecuzione vigliacca" rispetto alla sua famiglia ma anche ai Poggi: "Non so come possano reggere una cosa del genere, le tonnellate di fango su di loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto Garlasco, oggi il ritiro dei reperti. Il padre di Andrea Sempio: "Quella mattina era con me". E spiega perché hanno conservato lo scontrino >> https://buff.ly/6SyVgtn Vai su Facebook

Delitto di #Garlasco: ‚ÄúMio figlio stava a casa con me. Questo ci rende forti in questa situazione. Conservare lo scontrino un'idea di mia moglie‚ÄĚ. Il padre di Andrea Sempio, l'indagato per l‚Äôomicidio di Chiara Poggi dalla procura di #Pavia. #chilhavisto? https://bit Vai su X

