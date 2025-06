Delitto di Garlasco l’avvocato Massimo Lovati | Ho fatto un incubo nel Fruttolo c’è il Dna di Andrea Sempio

Nel caso di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati si distingue ancora una volta, questa volta rivolgendo l'attenzione a un sogno inquietante: "Nel fruttolo c’è il DNA di Sempio." Un dettaglio che riaccende il mistero e alimenta nuove ipotesi nell’oscuro mosaico dell’indagine. Ma cosa cela realmente questo simbolico incubo? La risposta potrebbe cambiare per sempre il destino di questa intricata vicenda giudiziaria.

Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, unico nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è tornato a usare una parola ricorrente nelle sue dichiarazioni televisive: sogno. Il legale, infatti, ha raccontato di un brutto sogno che avrebbe avuto una notte: «Ho fatto un incubo, nel fruttolo c’è il Dna di Sempio», ha detto a Quarto Grado. Il riferimento del legale è al vasetto di yogurt rinvenuto a Garlasco, nonché uno dei reperti oggetto dell’incidente probatorio. Lovati ha poi aggiunto: «È stato solo un incubo, poi ognuno può interpretarlo come crede». Non è la prima volta che Massimo Lovati fa riferimento ai suoi sogni notturni riguardo al tragico caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online

