' Delitti nella nebbia' presentazione del libro che raccoglie i casi irrisolti di omicidio nel ferrarese

Se siete appassionati di misteri irrisolti e storie avvolte nella nebbia, non potete perdere l'appuntamento con "Delitti nella nebbia". Questo volume affascinante raccoglie i casi più inquietanti di omicidio nel ferrarese, portando alla luce segreti sepolti nel tempo. Lunedì alle 21, in Piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro, avrete l'opportunità di scoprire le storie che hanno sconvolto la provincia, in un evento imperdibile che unisce passione per il crime e cultura locale. Non mancate!

La moda del  true crime arriva anche a Ponte in Festa, lunedì alle 21 in Piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro è infatti in programma la presentazione del volume 'Delitti nella nebbia' di Giacomo Battara, Nicola Bianchi e Francesco Altan. Modera l'incontro il giornalista e scrittore Sergio Gnudi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Delitti nella nebbia', presentazione del libro che raccoglie i casi irrisolti di omicidio nel ferrarese

