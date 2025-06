Delitti di Villa Pamphili la foto del 5 giugno con Rexal Ford e la bambina in braccio

Una fotoShock del 5 giugno riemerge, svelando un inquietante dettaglio dei delitti di Villa Pamphili. Ritratto Rexal Ford con una bambina tra le braccia, mentre gli agenti della polizia cercano di consolarla. La scoperta, diffusa da Chi l’ha visto?, apre nuovi interrogativi sulla drammatica vicenda e riaccende i riflettori su un caso che ha sconvolto Roma. Grazie alla segnalazione, la verità potrebbe essere più vicina…

La trasmissione Chi l’ha visto? ha diffuso una foto, risalente al 5 giugno, che ritrae Rexal Ford – il cittadino americano arrestato a Skiáthos per il duplice delitto di Villa Pamphili – con in braccio la bambina trovata poi morta due giorni dopo nel parco di Roma, a pochi metri dal cadavere della madre. Attorno all’uomo alcuni agenti della polizia, chiamati perché la neonata stava piangendo, ha spiegato la trasmissione. Grazie alla segnalazione a Chi l’ha visto?, gli inquirenti sono risaliti agli interventi delle volanti in cui era stato identificato Ford. Continuano le indagini: la madre della bambina non ha ancora un nome. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Delitti di Villa Pamphili, la foto del 5 giugno con Rexal Ford e la bambina in braccio

