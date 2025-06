Degrado nella voragine di piazza della Repubblica lo sgombero scatta all' alba

All’alba, piazza della Repubblica si risveglia sotto una nuova luce: la polizia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha avviato uno sgombero deciso e rapido nella voragine tra corso Sicilia e via Sturzo. Un intervento fondamentale per restituire dignità e sicurezza a un’area segnata dal degrado. Si apre così un nuovo capitolo nel tentativo di riqualificare il cuore pulsante della città e ridare speranza ai residenti.

Alle prime ore di questa mattina la polizia, con il supporto dell’amministrazione comunale, ha effettuato un intervento nell'area tra corso Sicilia e via Sturzo, eseguendo operazioni di bonifica e pulizia dell’area dove insistevano alcune baracche e alloggi di fortuna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Degrado nella voragine di piazza della Repubblica, lo sgombero scatta all'alba

In questa notizia si parla di: degrado - voragine - piazza - repubblica

IL LUNGOMARE CEDE, VORAGINE AL PATTINODROMO Leggi qui --> https://tinyurl.com/5n972kfw #salerno #degrado #pericoli Vai su Facebook

Degrado nella voragine di piazza della Repubblica, lo sgombero scatta all'alba; “Un parcheggio multipiano al posto dell’attuale voragine”; Blitz mattutino della polizia, sgomberata la voragine di piazza della Repubblica.

Degrado nella voragine di piazza della Repubblica, lo sgombero scatta all'alba - Alle prime ore di questa mattina la polizia, con il supporto dell’amministrazione comunale, ha effettuato un intervento nell'area tra corso Sicilia e via Sturzo, eseguendo operazioni di bonifica e pul ... Si legge su cataniatoday.it

Catania, bonifica nella “voragine” di piazza della Repubblica - Prosegue l’azione della Questura di Catania nella zona di piazza della Repubblica, rimossa baraccopoli e avviata la riqualificazione. Si legge su newsicilia.it

Bonificata con un blitz della Polizia la “voragine” di piazza della Repubblica: via baraccopoli e stranieri irregolari - Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con il supporto dell’amministrazione comuna ... Da lasicilia.it