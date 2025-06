Decapitato e lasciato sull’Autobrennero svolta dopo 17 anni | è stato il padre-killer di Sontheim

Un orrore che ha sconvolto le cronache per quasi due decenni: il ‘padre-killer di Sontheim’ torna alla ribalta, dopo aver commesso tre efferati omicidi con la stessa spietata brutalità. La sua storia, ricca di dolore e mistero, ci ricorda quanto il passato possa tornare a galla con ferocia inaspettata. E ora, le indagini riprendono fiato, svelando dettagli inquietanti che potrebbero cambiare tutto.

Già condannato per due omicidi e ora accusato del terzo. La stampa tedesca riporta la notizia dell’uomo battezzato il ‘padre-killer di Sontheim’. Tre omicidi con la stessa atroce dinamica, strangolando e smembrando la vittima per poi nascondere i resti. Due vittime erano compagni della figlia. Per i delitti sta scontando l’ergastolo in Germania Alfonso Porpora, 61 anni, ma solo ora, a 17 anni di distanza uno dei cold case più clamorosi dell’Alto Adige è stato collegato all’uomo di origini siciliane, ovvero quello del cadavere senza testa, trovato il 21 febbraio 2008 i n un cartone lungo l’autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it