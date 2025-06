Decadenza Todde è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta

Dopo l'approvazione del disegno di legge 83, noto come "Salva Casa", il dibattito si infiamma ancora di più in Sardegna. Con 28 voti a favore, 2 contrari e 13 astenuti, il centrodestra torna all'attacco della maggioranza, alimentando uno scontro politico che rischia di scuotere le fondamenta della regione. La questione della decadenza Todde e il nuovo ricorso alla Consulta aprono un fronte di tensione destinato a far parlare a lungo.

AGI - All'indomani dell'approvazione con 28 voti a favore, 2 contrari e 13 astenuti da parte del Consiglio regionale della Sardegna del disegno di legge 83, il cosiddetto Salva Casa, il centrodestra parte di nuovo all'attacco della maggioranza. Scontro politico in Consiglio regionale. Al termine della seduta di ieri sera sono scattate nuove scintille tra la minoranza e il Campo Largo del centrosinistra. La maggioranza ha presentato e approvato, senza alcuna illustrazione né discussione preventiva, una mozione, di cui è primo firmatario il capogruppo del Pd, Roberto Deriu, che prevede un nuovo secondo ricorso alla Corte Costituzionale, contro la decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Decadenza Todde, è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta

In questa notizia si parla di: decadenza - todde - polemica - ricorso

Settimana cruciale per Todde: quando è prevista la sentenza sulla decadenza - Settimana decisiva per Alessandra Todde, con la sentenza sulla sua possibile decadenza attesa il 22 maggio dal tribunale di Cagliari.

#PierCavillo ha fatto scuola. Decadenza Todde, è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta Vai su X

+++ +++ Decadenza di Alessandra Todde, il tribunale respinge il ricorso della presidente della Regione Sardegna https://gazzettadelsud.it/?p=2046704 Vai su Facebook

Decadenza Todde, è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta; Decadenza Todde, è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta; Decadenza Todde, pronto nuovo ricorso | Truzzu: È inaccettabile.

Decadenza Todde, è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta - All'indomani dell'approvazione con 28 voti a favore, 2 contrari e 13 astenuti da parte del Consiglio regionale della Sardegna del disegno di legge 83, il cosiddetto Salva Casa, il centrodestra p ... Segnala msn.com

Decadenza Todde, verso un nuovo ricorso alla Consulta/ “Vuole garantirsi l’impunità con un blitz disdicevole” - Ira dell'opposizione: "Blitz disdicevole per garantirsi l'impunità", afferma FdI ... Come scrive ilsussidiario.net