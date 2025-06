Decadenza Todde è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta

Dopo l’approvazione del controverso disegno di legge 83, noto come "Salva Casa", si riaccendono le polemiche in Sardegna. Il centrodestra, con un ricorso alla Consulta, alimenta il dibattito politico tra maggioranza e opposizione, sfociando in accese schermaglie in Consiglio regionale. La tensione sale, mentre i protagonisti si preparano a nuove mosse: la questione decadenza Todde si conferma al centro del fuoco incrociato.

AGI - All'indomani dell'approvazione con 28 voti a favore, 2 contrari e 13 astenuti da parte del Consiglio regionale della Sardegna del disegno di legge 83, il cosiddetto Salva Casa, il centrodestra parte di nuovo all'attacco della maggioranza. Scontro politico in Consiglio regionale. Al termine della seduta di ieri sera sono scattate nuove scintille tra la minoranza e il Campo Largo del centrosinistra. La maggioranza ha presentato e approvato, senza alcuna illustrazione né discussione preventiva, una mozione, di cui è primo firmatario il capogruppo del Pd, Roberto Deriu, che prevede un nuovo secondo ricorso alla Corte Costituzionale, contro la decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Decadenza Todde, è polemica dopo un nuovo ricorso alla Consulta

