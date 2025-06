De Zerbi spiazza | Non sono tifoso del Milan Serie A? Nessuna chiamata

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, sorprende tutti dichiarando di non essere tifoso del Milan e smentendo eventuali voci sul suo ritorno in Serie A. La sua trasparenza spiazza i tifosi e alimenta nuove speculazioni sul futuro. C’è grande attesa per scoprire quali saranno le prossime mosse di un allenatore sempre più al centro dell’attenzione. È evidente che il suo percorso continuerà a riservare sorprese emozionanti.

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni smentendo la propria fede per il Milan.

