De Rossi vede Parma 2-3 in pole per il post Chivu, mentre la Roma esulta. È ormai entrato nel vivo il duro lavoro che la squadra romanista deve affrontare per conquistare la tanto ambita Champions League. La scelta di un tecnico forte e rispettato dai giocatori rappresenta il primo passo verso il successo. Tra retroscena sorprendenti e strategie mirate, i giallorossi sono pronti a scrivere una nuova stagione, lasciando alle spalle gli errori del passato e puntando in alto.

È ormai entrato nel vivo il duro lavoro che la Roma è chiamata a mettere in atto per allestire una squadra all’altezza dell’obiettivo Champions League, e tutto è partito dalla scelta di un tecnico forte e riconosciuto dai giocatori come tale. Bizzarro il retroscena riguardante il mister e il dg della Juventus Comolli, ma fatto sta che i giallorossi possono ora impostare una stagione che non deve iniziare con gli stessi errori di un anno fa, con i Friedkin a liquidare Daniele De Rossi dopo appena 4 partite ed un rinnovo di contratto firmato pochi mesi prima. Proprio l’ex capitano dei giallorossi brama ora il ritorno in campo, con un nuovo progetto che possa avere con lui la pazienza di coltivare gli ottimi segnali che aveva dato in quei mesi post Mourinho alla guida della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi vede Parma, è in pole per il post Chivu: la Roma esulta

