De Laurentiis scatenato dopo De Bruyne e Marianucci | Esercitata l’opzione nel contratto

Il Napoli si rafforza ancora di più con l’esercizio dell’opzione sul contratto di Marianucci, garantendosi il talento azzurro per un altro anno. De Laurentiis, scatenato dopo le recenti acquisizioni di De Bruyne e Marianucci, conferma l’ambizione di dominare la scena calcistica. La squadra è pronta a continuare il suo percorso di successi, rafforzata dai nuovi acquisti e dalla voglia di conquistare obiettivi ambiziosi. La passione partenopea non si ferma qui...

Esercitata l’opzione nel contratto del tesserato azzurro: ci sarà anche l’anno prossimo, ora arriva anche l’annuncio Prosegue il momento dei grandi annunci in casa Napoli dopo gli acquisti dei cartellini di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Il primo è stato accolto a Roma dal presidente, mentre il secondo dopo aver svolto le visite mediche ha visitato il centro di Castel Volturno per la firma del contratto. Il Napoli si rinforza e lo fa anche confermando alcuni elementi chiave della stagione appena terminata. L’ha fatto con Antonio Conte e di conseguenza anche il mister della Primavera, che ha centrato la promozione nella categoria superiore, ha ricevuto la conferma per la nuova stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis scatenato dopo De Bruyne e Marianucci: “Esercitata l’opzione nel contratto”

In questa notizia si parla di: contratto - bruyne - marianucci - esercitata

Napoli, accordo di massima con De Bruyne: contratto pronto, cosa manca per chiudere. E la Juventus si è informata - Napoli è sempre più vicino a coronare il sogno de De Bruyne, con un accordo di massima e il contratto pronto.

De Laurentiis scatenato dopo De Bruyne e Marianucci: “Esercitata l’opzione nel contratto”.

De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli: è fatta. Cifre, dettagli, caratteristiche tecniche - Primo colpo di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis: svincolato dal Manchester City, ecco Kevin De Bruyne, 33 anni. Scrive eurosport.it

De Bruyne è del Napoli, poi il bomber e mercoledì la firma di Marianucci - Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è letteralmente scatenato. Come scrive msn.com

CDM - Napoli, Marianucci ha fatto le visite mediche, per De Bruyne manca poco, le ultime - Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle trattative in entrata del Napoli: "Martedì ha fatto le visite mediche Luca Marianucci, difensore classe 2004 pescato in casa Empoli con un investimento di ... Lo riporta napolimagazine.com