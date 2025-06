De Laurentiis in uscita da Pesaro | Vuelle cerca un nuovo manager e sponsor

De Laurentiis, in uscita da Pesaro, sta cercando un nuovo manager e sponsor per rilanciare il suo futuro. Tra i nomi sospesi, spicca anche il suo, mentre il pivot potrebbe essere tra quelli in partenza, anche se Spiro Leka frena: "Un giocatore esperto, con buona tecnica e astuzia. Ha avuto un ottimo rendimento e non ha mai creato problemi nel corso del campionato. La sua affidabilità , insieme a quella di Imbrò e Zanotti, fa riflettere sul futuro della squadra e sulle strategie da adottare."

Nonostante il silenzio sul fronte main sponsor, il mercato della Vuelle 2025/26 si apre con una bellissima notizia: Matteo Tambone torna ufficialmente a vestire i colori biancorossi. Capitano per 4 stagioni (dal 2020 al 2024), è stato uno dei giocatori più amati e Vai su Facebook

